RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - "Não importa se quando eu morrer, se um anjo pro céu me levar, eu não vou parar de te amar". A famosa música cantada pela torcida do Vasco nos estádios serviu como uma das inspirações para o próximo mosaico 3D que os torcedores exibirão na partida contra o América-MG, neste domingo (12), às 18h30, em São Januário, quando vascaínos ilustres, e que já estão em outro plano, serão "invocados" para o apoio extra ao jogo.

O mote deste mosaico é a tradição mexicana que consiste na crença de que as almas são autorizadas a visitar os parentes vivos no Dia dos Finados, que foi celebrado no último dia 2.

Baseado nisto, o mosaico terá a presença de vascaínos ilustres que já faleceram e que possuem uma forte ligação com o clube. Os organizadores acreditam que, neste momento, a energia deles será importante para a busca do importante resultado na luta contra o rebaixamento.

Os únicos ex-jogadores que estarão presentes são o ídolo máximo Roberto Dinamite e Pelé, que em vida já declarou algumas vezes que era cruzmaltino no Rio de Janeiro.

As outras personalidades são figuras vascaínas emblemáticas do mundo do samba, da MPB, das artes cênicas e também que eram diretamente inseridos no universo do clube.

Também serão distribuídas na arquibancada 5 mil unidades de "balões bananas" com o rosto de Roberto Dinamite.

O mosaico 3D novamente foi idealizado pelo Coletivo 98, grupo de torcedores vascaínos formado para organizar festas na arquibancada cruzmaltina.

Eles solicitam que os torcedores que irão ao jogo no setor social entrem mais cedo no estádio para que colaborem com o mosaico e a festa.

A arte foi criada pelo vascaíno Juan Calvet, artista que ganhou fama na internet contando suas histórias e as histórias do povo preto. nesta sexta-feira (10) ele faz campanhas para marcas como "Lacoste" e participou do lançamento da 3ª camisa do Vasco.

MOSAICO NOS MOLDES DO "RESISTIREMOS"

O Coletivo 98 já teve uma experiência bem sucedida em São Januário com um mosaico 3D, quando exibiram o elogiado "Resistiremos" também no setor social, na goleada por 5 a 1 sobre o Coritiba.

A arte representava um torcedor de arquibancada segurando uma faixa com a palavra, e que tinha como mensagem e ideologia toda a briga do Vasco e de seus torcedores para ter São Januário liberado pela Justiça após três meses de interdição.

O grupo de vascaínos também conseguiu mobilizar uma vaquinha online para a criação de uma bandeirão de Dia das Crianças que homenageava torcedores mirins do clube, entre eles o pequeno Gui, que virou xodó dos cruzmaltinos.