RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico Cuca admitiu procura do Botafogo através de nota oficial. O comunicado diz que a proposta foi recusada porque ele segue "focado em resolver seus problemas pessoais".

O Botafogo decidiu pela saída de Lúcio Flávio e está no mercado em busca de um treinador. O clube só vai oficializar após fechar com o novo nome.

A procura por Cuca foi feita pelo presidente do Botafogo, Durcesio Mello. A proposta não teve consentimento da SAF ou de John Textor, conforme apurado pelo UOL.

Em nota, o treinador se disse honrado pelo convite, mas explicou a negativa.

O último trabalho de Cuca foi no Corinthians no meio do ano. Ele acabou deixando o clube pela pressão nas notícias sobre a condenação no caso de ato sexual com uma menor na Suíça nos anos 80.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

"O treinador Alexi Stival, o Cuca, foi procurado pelo Botafogo de Futebol e Regatas para assumir o comando técnico da equipe nessa reta final do Campeonato Brasileiro.

Cuca se sente honrado com o convite, especialmente por ter partido de um clube onde trabalhou por dois anos, fez muitos amigos e tem grande carinho e identificação.

O treinador gostaria muito de ajudar o time nesse momento, mas precisou recusar o convite, porque segue focado em resolver seus problemas pessoais."