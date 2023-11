SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Bruno Henrique e Gerson, do Flamengo, irão a julgamento no próximo dia 21, às 10h (de Brasília) pelas expulsões e confusão na derrota por 2 a 1 para o Santos. em 1º de novembro, no Mané Garrincha, em Brasília. As punições podem tirar os jogadores da reta final do Brasileiro.

Gerson foi denunciado por agressão física, enquadrada no artigo 254-A. Ele foi expulso após uma braçada em Julio Furch.

A pena mínima para essa infração é de quatro partidas. A pena máxima pode chegar a 12 jogos, o que tiraria Gerson do restante do campeonato.

Bruno Henrique foi enquadrado no artigo 258, por desrespeitar e ofender os membros da equipe de arbitragem.

A pena pode chegar a suspensão de uma a seis partidas.

O julgamento está marcado para acontecer na sede do tribunal no Centro do Rio de Janeiro e a depender do resultado, pode custar caro ao Flamengo na reta decisiva do Campeonato Brasileiro.

FLAMENGO TAMBÉM SERÁ JULGADO

A equipe será julgada por "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir lançamento de objetos no campo". A descrição é com base nos artigos 206 e 213 do CBJD.

A punição pode ser de multa de até R$ 100 mil e perda de um a dez mandos de campo.

Na súmula, o árbitro Raphael Klein registrou que garrafas e assentos plásticos foram arremessados no campo. Uma dessas garrafas atingiu o zagueiro Rodrigo Caio.

O time também terá de explicar o atraso na volta de campo no intervalo. A punição prevista é de multa de R$ 1 mil por minuto.

O julgamento acontece dois dias antes do jogo do Flamengo contra o Bragantino, no Maracanã, pela 30ª rodada ? atrasada.