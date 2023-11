SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um hat-trick de Mbappé, o PSG fez o básico para derrotar o Reims pelo placar de 3 a 0, em partida válida pelo Campeonato Francês. O time de Paris foi muito pressionado, contou com muitas defesas do goleiro Donnarumma e com a falta de precisão do adversário. No fim, os três pontos vieram e a liderança da competição também.

Com o resultado, o PSG chegou aos 27 pontos em 12 jogos e passou o Nice, que empatou na rodada, ficou com 26 pontos e deixou escapar a liderança do Campeonato Francês. O Reims se manteve na quarta posição, somando 20 pontos.

Logo aos três minutos de partida, Dembélé disparou pela ponta direita e cruzou no segundo pau. Mbappé pegou de primeira e abriu o placar para o PSG.

Cinco minutos após tomar o gol, o Reims marcou com Ito, mas o lance foi revisado e o impedimento foi anotado.

O Reims teve várias chances de empatar, mas a pontaria falhou e as chances desperdiçadas foram frustrando a equipe.

E quando o Reims acertava o gol do PDS, Donnarumma deu show e defendeu de tudo quanto é jeito. Não fosse o goleiro, o Reims poderia ter até virado o jogo ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Reims já não conseguiu incomodar tanto a defesa do PSG, que passou a controlar mais a bola e matou a partida com ele, Mbappé. Dessa vez, o atacante francês só empurrou para o gol vazio após cruzamento rasteiro. E aos 37, ele de novo, Mbappé fez o terceiro e definiu a vitória.