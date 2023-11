SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico Mikel Arteta, do Arsenal, reclamou ?em entrevista para a ESPN? da convocação de Gabriel Jesus pela seleção brasileira para dois jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

Arteta destacou que o atacante "não fez nenhum treinamento com a gente" e "está longe de trabalhar com a equipe" inglesa. Gabriel Jesus tem um problema muscular na coxa e não atua desde o dia 24 de outubro.

O treinador informou ainda que conversará com os médicos e com o jogador para entender a situação. O grau da lesão do atacante não foi divulgado pelo Arsenal.

No dia da convocação da seleção brasileira, Fernando Diniz falou sobre a situação de Jesus: "A gente vai trazer o Gabriel para saber as reais condições, porque a gente acredita que ele possa reunir condições para jogar. Temos 24 jogadores na lista, e se acontecer alguma coisa com ele não vamos precisar mexer na convocação".

O UOL apurou que Diniz conversou com Jesus antes da convocação e o jogador demonstrou todo seu interesse em estar na lista de qualquer maneira. Ele irá correr contra o tempo para estar à disposição