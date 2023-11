SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians conseguiu uma importante vitória neste domingo (12) para afastar mais um pouco o risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, o time alvinegro venceu o Grêmio por 1 a 0, em um jogo marcado por uma prova de superação dos paulista.

O time de Mano Menezes atuou com um jogador a menos desde os nove minutos da partida, quando teve o zagueiro Bruno Méndez expulso por uma dura falta no meio de campo.

A punição ao defensor gerou revolta nos corintianos porque, segundos antes, o time alvinegro reclamou de um pênalti não marcado em Matheus Bidu, que recebeu uma carga de João Pedro dentro da grande área.

Inicialmente, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima havia dado apenas um cartão amarelo a Méndez, mas mudou para o vermelho após ser chamado para rever o lance no vídeo. O juiz, no entanto, não aproveitou o momento para rever o pedido de pênalti reclamado pelos corintianos.

No intervalo, da partida, o gerente de futebol alvinegro, Alessandro Nunes, tentou invadir a sala em que fica os equipamentos do VAR (árbitro de vídeo). Um pouco antes, o presidente do clube, Duilio Monteiro Alves, discutiu com a arbitragem no corredor que dá acesso para o gramado.

Mesmo em desvantagem numérica, o Corinthians conseguiu abrir o placar com Romero, aos 32 minutos da etapa inicial. A partir daí, o time paulista passou a se fechar ainda mais defesa, com uma proposta clara de segurar a vantagem mínima.

Antes do fim, o Grêmio também teve um jogador expulso, já aos 35 minutos do segundo tempo, após o zagueiro Bruno Alves fazer uma falta em Fagner.

Com o resultado, a equipe do Parque São Jorge chegou aos 44 pontos. Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Bahia, adversário direto neste briga contra o rebaixamento.

O Grêmio, por sua vez, estaciona na tabela e perde a chance de assumir a liderança da competição, que agora tem apenas o Palmeiras na ponta da classificação, com 62 pontos. Na próxima rodada, o time gaúcho vai visitar o Atlético-MG, outro candidato ao título

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 x 1 CORINTHIANS

Competição: 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 12/11/2023 (Domingo), às 16h (De Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Victor Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Rafael Traci (Fifa/SC)

Cartões amarelos: Caetano, Mano Menezes, Maycon, Romero, Lucas Veríssimo, Fagner, Ruan (COR); Villasanti, Suárez (GRE);

Cartões vermelhos: Bruno Méndez (COR); Bruno Alves (GRE);

Gols: Romero, do Corinthians, aos 31 minutos do primeiro tempo.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro (Fábio) (Gustavo Martins), Bruno Alves, Kannemann (João Pedro Galvão) e Reinaldo; Carballo, Villasanti, Cristaldo, Besozzi (Ferreira), Galdino (André Henrique); Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Corinthians: Cássio (Carlos Miguel); Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano, Bruno Méndez e Matheus Bidu; Maycon, Giuliano (Matheus Araújo) e Renato Augusto (Moscardo); Wesley (Gustavo Silva) e Romero (Ruan Oliveira). Técnico: Mano Menezes.