SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Santos e São Paulo empataram por 0 a 0 na noite deste domingo (12), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

A partida foi bastante movimentada desde o início, com os dois goleiros trabalhando. O São Paulo teve maior domínio das ações da partida, com o Santos saindo em contra-ataques.

No segundo tempo, o jogo caiu em intensidade, mas manteve o mesmo cenário: o Tricolor tentando propor e o Peixe saindo no contra-ataque.

O São Paulo chegou a marcar no início da segunda etapa com Juan, mas o gol foi anulado pelo VAR. No momento do lançamento de Luciano, Wellington Rato estava em posição de impedimento antes da bola chegar em Juan.

Com o resultado, o Santos chegou a 42 pontos e ficou a uma vitória do suposto 'número mágico' de 45 pontos para fugir do rebaixamento. Já o São Paulo foi a 46 e segue tranquilo no meio da tabela.

O Brasileirão será paralisado agora para a data Fifa. O Peixe volta a campo para visitar o Botafogo no dia 26, domingo. Já o Tricolor tem o Fluminense pela frente em jogo atrasado da 32ª rodada no dia 22, quarta-feira.

Jejum 'interminável' do São Paulo e Santos longe da paz

O São Paulo já está em situação tranquila no Brasileirão, mas seguiu o discurso de Dorival Jr e provou que vai buscar a melhor campanha possível. O Tricolor entrou com a melhor equipe disponível e controlou as ações do clássico contra o Santos, mas não conseguiu colocar fim ao jejum interminável de vitórias fora de casa no torneio: são oito empates e oito derrotas.

O empate atrapalhou os planos do rival Santos, que buscava a vitória para chegar a 44 pontos e ficar muito próximo do 'número mágico': historicamente, 45 pontos são suficientes para escapar do rebaixamento. Agora, o Santos está a uma vitória de alcançar os 45 pontos, tendo pela frente o Botafogo (fora), o Fluminense (em casa), o Athletico (fora) e o Fortaleza (em casa).

Em campo, as propostas dos dois times foram bastante claras. O São Paulo teve a posse de bola e tentou criar, mas encontrou um Santos com linhas baixas e preparado para usar a velocidade de Soteldo para contra-atacar.

Depois de um primeiro tempo com intensidade e chances de gol para os dois lados, o jogo caiu na segunda etapa. O único lance de maior perigo foi a bola que Juan colocou para dentro do gol, mas o VAR flagrou impedimento de Wellington Rato na jogada.

Lances Importantes

Pra fora! Aos 24 minutos, Marcos Leonardo puxou contra-ataque e achou Soteldo na esquerda. O camisa 10 cortou a marcação, ajeitou para a perna direita e chutou de fora da área. A bola saiu forte, mas passou à direita do gol de Rafael.

No travessão! A resposta do São Paulo demorou três minutos. Em jogada pela esquerda, Juan deixou para Caio Paulista levantar na área e encontrar Michel Araujo. O uruguaio cabeceou para o gol, a bola desviou em Joaquim e encontrou o travessão de João Paulo.

Se salva o Santos! Aos 36, o São Paulo roubou a bola de Kevyson e disparou pela direita com Wellington Rato. Ele deixou com Alisson, que entrou na área e cruzou rasteiro para Juan já na pequena área, mas João Paulo se atirou para cortar a trajetória da bola. No rebote, Rato bateu para o gol, mas Lucas Braga se jogou na bola e salvou o Santos.

Rafael! Logo em seguida, o Santos respondeu com Soteldo puxando contra-ataque pela direita e encontrando Maxi Silvera na entrada da área. O atacante bateu de primeira, mas o goleiro são-paulino pegou firme no meio do gol.

VAR anula. No início do segundo tempo, aos sete minutos, o Santos errou passe no ataque e o Tricolor chegou pela direita e marcou com Juan. No entanto, no passe de Luciano, Wellington Rato estava em posição de impedimento que só foi flagrada após intervenção do VAR.

Fora! Já aos 40 do segundo tempo, Wellington Rato recebeu na direita e levantou no segundo pau. Erison subiu, mas cabeceou para fora.

Na trave! Aos 44, Talles Costa bateu cruzado de fora da área e acertou a trave de João Paulo. A bola ainda voltou e quase tocou nas costas do goleiro santista.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 x 0 SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro - Rodada 34

Data: 12/11/2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos-SP

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Amarelos: Rafinha e Wellington Rato;

Público: 13.442

Renda: R$ 663.562,50

SANTOS: João Paulo; Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson (Gabriel Inocêncio); Rincón, Jean Lucas e Nonato (Lucas Lima); Soteldo, Maxi Silvera (Rodrigo Fernández) e Marcos Leonardo (Julio Furch). Técnico: Marcelos Fernandes

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Nathan), Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Welington); Wellington Rato, Alisson (Talles Costa), Pablo Maia e Michel Araujo (Erison); Luciano e Juan (David). Técnico Dorival Jr