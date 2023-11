SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia empatou com o Athletico-PR por 1 a 1, na noite deste domingo (12), na Arena Fonte Nova, e seque em situação delicada na tabela após a 34ª rodada do Brasileirão.

Everaldo, de pênalti, deixou o time da casa à frente, aos 28 minutos do segundo tempo. Canobbio empatou para o Furacão na reta final, aos 42.

O Bahia foi a 38 pontos, mas foi ultrapassado pelo Vasco e só abriu um ponto de vantagem para o Z4. Agora em 16º, o time poderia ter ficado a três de distância do Cruzeiro, que perdeu para o Coritiba na rodada, e ainda viu o Cruzmaltino subir na tabela com a vitória sobre o América-MG.

Já o Athletico chegou aos 51 e segue na sétima posição, brigando por uma vaga na Libertadores de 2024.

As equipes voltam a campo daqui a duas semanas, após a parada da Data Fifa. O Bahia visita o Corinthians, enquanto o Furacão recebe o Vasco no mesmo dia -os dois jogos serão disputados no dia 25 (sábado), às 19h30 (de Brasília).