SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Goiás por 2 a 1, na noite deste domingo (12) na Arena MRV, e complicou o adversário na tabela do Brasileirão.

Hulk e Guilherme Arana fizeram os gols do time da casa. Os tentos saíram aos 40 minutos do primeiro tempo e aos 24 do segundo, respectivamente.

Dodô descontou para os visitantes, aos 44 da etapa final.

O Galo foi a 57 pontos e pulou para a quinta posição, passando o Flamengo no critério de desempate. Com isso, a equipe comandada por Felipão segue a cinco de distância do líder, que agora é o Palmeiras.

Já o Goiás estagnou em 35 pontos e segue em 18º. A equipe está a X de distância de sair da zona do rebaixamento.

Ambos os times voltam a campo daqui a duas semanas, após a parada da Data Fifa. O Atlético enfrenta o Grêmio no dia 26, novamente em casa, às 16h (de Brasília), enquanto o Goiás recebe o Cruzeiro no dia seguinte, às 20h.