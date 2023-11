Zé Ricardo não é mais técnico do Cruzeiro. A equipe mineira anunciou, na noite deste domingo (12) através de suas redes sociais, o desligamento do treinador, de seu auxiliar técnico, Cleber dos Santos, e do preparador físico, Fábio Eiras. A demissão de Zé Ricardo acontece um dia depois da derrota do Cruzeiro para o Coritiba. O ex-técnico deixou a equipe celeste na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação. De acordo com o matemático Gilcione Nonato Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de rebaixamento do Cruzeiro é de 34%, faltando 6 jogos para o fim da competição.

Zé Ricardo comandou o Cruzeiro em dez jogos. Foram três vitórias, dois empates e cinco derrotas em um aproveitamento de 33%.

O Cruzeiro informou que os treinamentos da semana serão conduzidos pelo treinador da equipe Sub-20, Fernando Seabra, até a definição sobre o novo técnico.

O caminho para fugir do rebaixamento da equipe mineira não vai ser nada fácil. No próximo sábado (18) o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza no Castelão. No dia 22 de novembro o jogo é contra o Vasco no Mineirão e no dia 27 de novembro contra o Goiás na Serrinha, ambas as partidas contra times que lutam contra a queda para a série B.

No dia 30 de novembro o Cruzeiro enfrenta o Athletico Paranaense em Belo Horizonte e em dezembro encara o Botafogo fora de casa e fecha o campeonato contra o Palmeiras no Mineirão. Botafogo e Palmeiras disputam o título da competição.

PUNIÇÃO

Por conta da invasão da torcida do Cruzeiro no Couto Pereira nesse sábado (11) após a derrota para o Coritiba, o time celeste pode sofrer punições e disputar os últimos jogos do campeonato sem o apoio da torcida.