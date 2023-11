RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite e o auxiliar César Sampaio estiveram na entrevista coletiva após o empate do Flamengo com o Fluminense. Entrevistas compartilhadas, antes incomuns na programação do futebol brasileiro, têm se tornado costume desde a chegada do treinador à Gávea.

Tite tem levado outros profissionais do departamento de futebol para os papos com os jornalistas depois das partidas.

Depois do triunfo com o Vasco, o preparador físico Fabio Mahseredjian esteve ao lado do treinador. O mesmo aconteceu depois da vitória sobre o Palmeiras, quando levou Marcio Tannure, gerente do departamento médico, e o auxiliar Matheus Bachi.

O diretor de futebol Bruno Spindel iniciou a coletiva para falar sobre a expulsão de Gabigol no jogo contra o Fluminense.

Tite trouxe hábito da seleção brasileira. A ideia é poder compartilhar ideias e informações. Além disso, o treinador reforça que todos fazem parte de um processo com igual importância e responsabilidades.

Técnico direciona perguntas. Não é raro Tite encaminhar aos companheiros de mesa uma pergunta ou outra, apontando-os como mais indicados para a resposta.

A decisão sobre quem vai às coletivas é conjunta. Diretoria, assessoria de imprensa e técnico definem a questão de forma coletiva.

Nem sempre haverá alguém ao lado de Tite, até também por uma questão de estrutura em alguns estádios, realidade diferente da encontrada na seleção.