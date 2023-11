SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Luan e Piquerez, titulares do Palmeiras, tiveram lesões constatadas e iniciaram tratamento no clube.

Luan passou por exames e teve constatada lesão na coxa direita. O defensor que virou titular da equipe foi substituído no intervalo da vitória por 3 a 0 sobre o Internacional, no último sábado (11), após sentir dores na região.

Piquerez, por sua vez, tem um edema na coxa esquerda. Por esse motivo o lateral esquerdo não foi convocado para a seleção uruguaia de Marcelo Bielsa nesta data Fifa.

Ambos os casos não preocupam o Palmeiras. Luan e Piquerez iniciaram tratamento com membros no Núcleo de Saúde e Performance do clube, e há otimismo na recuperação deles para o jogo contra o Fortaleza, no dia 26 de novembro, no Castelão, pelo Brasileirão ?o Palmeiras terá duas semanas cheias sem jogos graças à data Fifa.

O Palmeiras virou líder do Brasileirão após uma rodada perfeita com tropeços de concorrentes diretos pelo título. Hoje, o time de Abel Ferreira depende de um novo tropeço do Botafogo na volta da data Fifa para se manter em primeiro. O Alvinegro carioca enfrenta o Fortaleza no dia 23, no Castelão, e não ultrapassa o Palmeiras em caso de empate ou derrota.