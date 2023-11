RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Efetivado como treinador depois da saída de Bruno Lage, Lucio Flavio se despediu do Botafogo nesta terça-feira (14). O clube está contratando Tiago Nunes, que está prestes a ser anunciado.

O ex-jogador fez um post de despedida nas redes sociais. Ele agradeceu ao clube.

Tiago Nunes já chegou ao Rio de Janeiro para assumir o Botafogo.

"Essa é uma imagem que acontece apenas quando uma equipe é campeã! Jogadores, staff, comissão e direção... que essa última caminhada possa coroar o trabalho de vocês. Vão na fé, no trabalho e na humildade... Obrigado, Botafogo. 'Tua estrela solitária te conduz'", escreveu.

Havia a expectativa sobre ele voltar a ser auxiliar ou comandar o time B, mas o clube optou pela saída. A decisão acontece após o Alvinegro perder a liderança do Campeonato Brasileiro.

Lucio Flavio era membro da comissão permanente do Botafogo. Ele foi alçado ao posto de técnico depois da queda de Bruno Lage, que foi mal no comando do time, e contou com o apoio dos jogadores.

Lucio Flavio ficou quase 1 mês como técnico efetivado. Nesse período, apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Ele venceu o Fluminense ainda como interino.

A saída já estava definida depois da derrota para o Grêmio em São Januário, mas o clube aguardava fechar com um novo treinador para fazer o anúncio. O ex-jogador ainda esteve à frente do time contra o Red Bull Bragantino.