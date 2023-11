SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians encaminhou um pré-contrato com o lateral-esquerdo Hugo, do Goiás, para 2024.

O Corinthians deve fechar a contratação de Hugo para a próxima temporada. O jogador de 26 anos tem vínculo com o Goiás até 31 de dezembro e viria apenas sob o custo de salários e luvas.

Hugo se firmou como titular do Goiás e se destacou principalmente no golaço da vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, em outubro.

Formado na base do CRB, Hugo passou por Jaciobá, ABC e CRB antes de chegar ao Goiás em 2021.

O acerto com Hugo ocorre mesmo no fim do mandato de Duilio Monteiro Alves, que termina em 31 de dezembro. O presidente acredita que essa é uma oportunidade de mercado. A eleição ocorrerá no próximo dia 25 de novembro.

