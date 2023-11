RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo já começa a projetar a próxima temporada e um dos principais alvos é um jogador já conhecido. Depois de falhar na janela do meio do ano, o time rubro negro agora está mais confiante na possibilidade de contratar o meia De La Cruz, do River Plate.

O Flamengo planeja uma investida pesada para tirar o jogador do clube argentino, como revelado pelo colunista do UOL Mauro Cezar Pereira. Ele tem contrato até 2025, mas o clube brasileiro quer tê-lo no ano que vem.

O jogador já tinha interesse em vestir a camisa rubro-negra, mas os valores dificultaram uma negociação. Além disso, a classificação dos argentinos para a fase de mata-mata da Libertadores dificultou o negócio.

Com maior investimento e mudanças no time, o Flamengo espera abrir caixa para ter o meia. No meio do ano, o clube não achou razoável pagar o que o River Plate queria.

O QUE MUDOU

Quem dificulta e trava a transferência é o River. De La Cruz e o Liverpool, do Uruguai, detentor de uma fatia dos direitos, deram o aval ao Flamengo na época das primeiras conversas.

Os argentinos "sentaram na multa", como explicou Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, em julho. Eles queriam negociar apenas por 16 milhões de dólares (cerca de R$ 77,8 milhões) e com pagamento à vista. O clube não aceitou.

As condições não devem mudar, mas o Flamengo pode ser mais maleável do que estava em julho. A proposta na época foi de 8,5 milhões de dólares (R$ 41,3 milhões na cotação daquele momento).

Para a próxima temporada, o Flamengo projeta aumento nos investimentos, além da saída de jogadores. Alguns em fim de contrato, como Rodrigo Caio e Filipe Luís, não devem ficar, abrindo espaço na folha. Everton Ribeiro e David Luiz também não tiveram definição sobre o futuro.

O Flamengo já estabeleceu as primeiras prioridades e começa a mapear o mercado. De La Cruz nunca saiu de foco.

NECESSIDADE

O Flamengo identificou ainda no começo do ano a deficiência no meio-campo. Por esse motivo, a posição foi alvo de atenção no mercado.

Em dificuldades com De La Cruz, o Flamengo chegou a negociar com Claudinho, mas as conversas também não avançaram.

Arrascaeta acumulou problemas físicos durante a temporada, o que atrapalhou ainda mais um ano de altos e baixos do clube. Everton Ribeiro também não conseguiu substituí-lo bem.

Sem reposição, o Fla sofreu no setor de criação. Enquanto isso, De La Cruz jogou 38 jogos na temporada com 10 gols e quatro assistências. Arrascaeta, companheiro de seleção uruguaia, tem 50 partidas, 10 gols e 12 assistências. Everton Ribeiro fez 59 jogos, dois gols e sete assistências.

Internamente, o Flamengo entendeu que chegou o momento de ter mais mudanças no futebol. Alguns medalhões pararam de ter espaço e até saíram antes mesmo de dezembro, como Vidal e Marinho.

Tite escolheu não se "intrometer" neste sentido no primeiro momento, mas foi contratado também para liderar essa reformulação.