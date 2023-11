SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Soteldo tem sido bem avaliado internamente no Santos por sua boa postura e comprometimento no clube. O ídolo correu contra o tempo para se recuperar de um edema no adutor da coxa esquerda e ficar à disposição para o clássico contra o São Paulo, no último final de semana.

O QUE ACONTECEU

Soteldo tem recebido uma atenção extra do técnico Marcelo Fernandes. Com o vocabulário fácil e bom relacionamento, o prata da casa optou por "adotar" o atacante no dia a dia para colocá-lo no eixo.

O treinador tem facilidade de lidar com Soteldo e se mantém por perto por meio de conversas. Além de assuntos internos sobre futebol, Marcelo Fernandes sonda sobre a vida pessoal do atacante e o deixa à vontade para a resenha.

Rincón também tem sido fundamental para Soteldo manter a cabeça no Santos. O conterrâneo tem um laço forte com o atacante e se tornou uma boa influência.

O volante é um velho conhecido de Soteldo, parceiro de seleção venezuelana, e encontrou abertura para dar conselhos e direcioná-lo. Ele se tornou parceiro do jogador dentro e fora do CT Rei Pelé.

Internamente, segundo apurou a reportagem, o elenco reconhece a boa relação e brinca sobre Rincón proteger Soteldo no dia a dia e dentro de campo.

Com o apoio de velhos conhecidos, Soteldo é elogiado internamente por sua boa postura e comprometimento com o clube. O jogador foi para o sacrifício contra o São Paulo, no empate em 0 a 0, na Vila, em que atuou com uma proteção na coxa após edema na região.

O AFASTAMENTO

O venezuelano havia sido afastado por atraso e indisciplina com o ex-treinador Paulo Turra. Na época, Turra era bem rígido com horários e programações no CT e Soteldo chegou atrasado alguns dias consecutivos.

O estopim foi quando o atacante foi informado que não seria relacionado para o jogo contra o Cuiabá, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e, ao ser comunicado da punição, o jogador foi embora mais cedo do treino.

Na época, a diretoria cogitou desfazer a compra do atacante, anunciada em 16 de junho, mas o novo contrato ainda não havia sido assinado. O Peixe notificou o Tigres (México), que recusou a devolução do atacante. No fim, Soteldo anunciou o novo contrato até junho de 2027.