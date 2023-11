RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Eleito o presidente do Vasco para o próximo triênio, Pedrinho só tomará posse no dia 15 de janeiro, mas já se reuniu com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com representantes da 777 Partners e alinhou processos para a transição com a atual diretoria do clube associativo.

A reunião com Cláudio Castro aconteceu nesta terça-feira (14), no Palácio da Guanabara (RJ), e tratou, principalmente, de assuntos relacionados à segurança nos estádios, reforma de São Januário e licitação do Maracanã. O Vasco já manifestou o interesse em participar da gestão do estádio.

A influência do corpo jurídico de Pedrinho nos tribunais é uma aposta para estreitar relações com o governador, principalmente por meio de seu 1ª vice-presidente geral, o advogado Paulo César Salomão Filho, que também estava no encontro e é sobrinho do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luis Felipe Salomão.

A diretoria atual do Vasco, do presidente Jorge Salgado, tem encontrado algumas dificuldades com o Governo do Estado, principalmente em temas relacionados ao Maracanã.

Já o encontro com representantes da 777 Partners e do clube associativo aconteceu na última segunda-feira (13), em um hotel da Zona Sul (RJ).

Na reunião, os representantes da 777 se apresentaram, detalharam suas funções na SAF e passaram um panorama geral do clube. Pedrinho e seus pares, por sua vez, transmitiram suas impressões de como têm enxergado o trabalho da empresa.

Pedrinho já anunciou que não abrirá mão de ter uma voz mais ativa no futebol e fará valer os 30% a que o clube associativo tem direito na SAF. A reportagem apurou que a ideia do ex-jogador e sua equipe é a de apresentar sugestões na formação do elenco para 2024.

O ídolo vascaíno e sua diretoria também solicitaram à gestão atual o acesso ao contrato com a 777 e outros documentos para que se preparem para a administração do clube.

Ficou definido que serão criados grupos de trabalhos entre as duas diretorias associativas, divididos por assuntos específicos. Neste período também ocorrerão encontros com a SAF. A ideia é que na semana que vem se iniciem os processos.

O ex-jogador já havia se reunido rapidamente com a diretoria de Salgado em São Januário, no último domingo (12), antes da vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro

REFORMA DE SÃO JANUÁRIO É ASSUNTO PRIORITÁRIO

Um dos assuntos que será colocado em pauta entre as diretorias é o processo de ampliação e modernização de São Januário, que já está viabilizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro por um projeto de lei e que só depende agora de uma aprovação da Câmara Municipal para ser liberado.

A diretoria atual tem dito que este tema será tratado como o "número 1" com o grupo de Pedrinho, e a ideia é passar todos os detalhes e processos do projeto entregue ao prefeito Eduardo Paes.

Pedrinho, inicialmente, tinha um outro projeto de reforma do estádio, mas dada a boa repercussão do que já está nas mãos da Prefeitura, ele não descarta abraçá-lo.

O plano prevê um São Januário para 47 mil pessoas, sendo quase 33 mil lugares sem assentos, além de 133 camarotes e uma revitalização do entorno do local e seus acessos.