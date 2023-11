RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Vasco enviou uma camisa a Max Verstappen após o piloto holandês de F1 dizer que escolheria o clube cruzmaltino para torcer no Brasil.

Verstappen participava de uma live do campeonato de E-Sports da Associação Internacional de Esportes a Motor (ISMA, na sigla em inglês).

Um dos comentaristas perguntou qual time brasileiro Verstappen escolheria para torcer, e o tricampeão mundial de F1 respondeu de bate-pronto: "Eu? Eu escolheria o Vasco da Gama!"

O Vasco, então, publicou um vídeo embalando uma camisa personalizada para o piloto holandês, com o nome "Max" e o número 33. A peça é a do uniforme 3 cruzmaltino, em homenagem ao lendário time dos Camisas Negras, que entrou para a história por simbolizar a luta contra o racismo.

O presente já foi enviado a Max Verstappen e em breve estará chegando na mãos do holandês, que curiosamente namora com a filha de um ex-piloto vascaíno, o brasileiro tricampeão mundial Nelson Piquet.

Verstappen já havia se mostrado antenado com o futebol brasileiro anteriormente ao comentar a situação do Botafogo, depois de uma mensagem de um internauta na live informando que o Alvinegro havia empatado com o Red Bull Bragantino.

"Oh, eles empataram? Na verdade, a liga brasileira está muito empolgante no momento, há muitos times muito próximos. O Botafogo estava liderando por milhas, mas nos últimos jogos eles vêm perdendo e empatando", disse Verstappen.