PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - Guilherme Carvalho Castaman, de 18 anos, sofreu um mal-estar e morreu, na noite de desta terça-feira (14), durante uma partida do campeonato de futsal do município de Soledade, no norte do Rio Grande do Sul.

O fato ocorreu no fim do jogo entre SRB, time de Guilherme, e Arsenal.

A 'Tua Rádio Cristal', da cidade, fazia a transmissão da partida e foi possível ver o jogador passando mal logo após fazer a cobrança de um lateral. Ele senta no banco de reservas abatido e logo cai.

O jogo foi interrompido e todos ficaram muito preocupados. Ele foi retirado de ambulância do ginásio José Américo Martins, mas não sobreviveu.

Guilherme foi encaminhado Hospital Frei Clemente, onde por uma hora a equipe médica tentou reanimar o jovem, sem sucesso.

Segundo relatos colhidos pela reportagem do UOL, ele começou a partida no banco de reservas, aparentemente estava bem e entrou na partida faltando seis minutos para o fim. Antes de passar mal na cobrança de um lateral, ele tinha participado de uma retomada de bola.

O atestado de óbito relata que a morte ocorreu por 'causas desconhecidas'.

A secretaria municipal de esportes divulgou nota lamentando a morte do jogador.