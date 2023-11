RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após três meses de interdição por ordem judicial, São Januário mostrou sua força e fez toda a diferença na arrancada do Vasco no Brasileiro.

São oito jogos como mandante no returno, sendo seis em São Januário, um no Maracanã e um no Nilton Santos.

Foram seis vitórias (contra Atlético-MG, Fluminense, Coritiba, Fortaleza, Botafogo e América-MG), um empate (São Paulo) e uma derrota (Internacional).

O jogo no Maracanã foi contra o Atlético-MG. Ali, a torcida do Vasco foi liberada no Rio de Janeiro, mas São Januário seguia interditado.

A partida no Nilton Santos foi diante do Fluminense pelas mesmas questões.

O aproveitamento no returno é de 79%, com 15 gols marcados e apenas seis sofridos.

O Vasco ainda tem mais dois jogos no Rio de Janeiro até o fim do campeonato, que provavelmente acontecerão em São Januário: contra o Corinthians, dia 28 de novembro; e diante do Red Bull Bragantino, na última rodada, ainda com data a ser definida.

INTERDIÇÃO GEROU POLÊMICA E ENVOLVEU JUSTIÇA COMUM

A punição ao Vasco aconteceu após tumulto na arquibancada, com direito a bombas no campo, após a derrota para o Goiás, por 1 a 0, no dia 22 de junho.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu por quatro jogos com portões fechados, mas a Justiça comum acabou, posteriormente, tomando a decisão de interditar São Januário alegando falta de segurança.

Na ocasião, o juiz Marcelo Rubioli, do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, enviou um parecer ao Ministério Público onde um trecho gerou polêmica ao dizer que São Januário é um "complexo é cercado pela comunidade da Barreira do Vasco, de onde houve comumente estampidos de disparos de armas de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado o que gera clima de insegurança para chegar e sair do estádio."

O Vasco precisou assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público para ter novamente público em São Januário. Com isso, uma série de mudanças estruturais e logísticas foram aplicadas no estádio.

VASCO DE RAMÓN DÍAZ É O "QUINTO"

Outro fator de fundamental importância para a reação do Vasco foi a chegada do técnico Ramón Díaz e seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz.

Os argentinos têm a quinta melhor campanha do Campeonato Brasileiro fazendo um recorte desde que iniciaram no comando do clube cruzmaltino. O aproveitamento é de 54% nos 19 jogos que disputaram.

A família Díaz já conquistou 31 pontos dos 40 somados pelo Vasco até aqui. Eles assumiram com o time na vice-lanterna e apenas nove pontos em 14 partidas disputadas.

"Não trabalho com números porque não correspondem. Cada partida que jogamos é vida ou morte. Não traçamos meta de pontos, buscamos enfrentar dia a dia os nossos rivais. Acredito que o Vasco complicou as equipes que estão acima e abaixo na tabela com essa vitória sobre o América-MG. Temos de somar pontos nas próximas cinco partidas, uma de cada vez", afirmou Ramón.