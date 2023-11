SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Lucas Lourenço retornou de empréstimo do Figueirense ao Santos e está vivendo o dia a dia do CT Rei Pelé sem saber como será seu futuro.

Atualmente com 22 anos, Lucas Lourenço foi destaque na base servindo Rodrygo e Yuri Alberto. Jogaram juntos desde o sub-13, mas o meia-atacante não teve o mesmo destino. Rodrygo é destaque do Real Madrid e seleção brasileira, enquanto Yuri é titular do Corinthians.

Lourenço não se firmou no time profissional do Santos, foi para o time B e depois rodou por empréstimos, sem sucesso. Até agora, o meia que era destaque na base passou pelo Londrina, Santo André, CSA, Botafogo-SP e Figueirense.

Após cinco jogos pelo Figueirense, Lucas solicitou o final do vínculo e o retorno ao Peixe. Ele teve apenas um jogo como titular, sem gols.

Hoje, o Menino da Vila faz parte do dia a dia do técnico Marcelo Fernandes, mas apenas completa treinos. A tendência é de não continuidade para a próxima temporada.

Em baixa, Lourenço não marcou gol como jogador profissional e por onde passou foi utilizado como reserva na maioria das vezes. Seu contrato no Santos termina em dezembro de 2024.