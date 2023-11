PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A empresa Motbot criou uma alternativa para unir fundos em benefício de atletas olímpicos e paralímpicos. De olho nos Jogos de Paris, em 2024, a empresa ampliou sua atuação para realização de crowdfunding de modalidades esportivas.

OUTROS ESPORTES

Parceira de mais de 20 times de futebol, a empresa expandiu sua atuação para atletas olímpicos e paralímpicos.

O crowdfunding, em linhas gerais, se trata de uma 'vaquinha virtual' que tem por objetivo beneficiar atletas de tais modalidades.

Interessados precisam criar um perfil na plataforma da empresa, definindo título do projeto, valor a ser arrecadado, meta, prazo e descrição.

O custo de manutenção é de 5%, segundo eles o menor do mercado.

"Estamos expandindo a atuação de nossa plataforma a fim de também poder contemplar os atletas olímpicos e paralímpicos. Sabemos que alguns encontram dificuldades nesse período de treinamento, longe dos holofotes. Além dos altos gastos em suplementação, transporte e materiais esportivos, por exemplo, os esportistas nem sempre têm o apoio necessário e, por diversas vezes, necessitam arcar sozinhos com todas as despesas. Esperamos que nossa plataforma possa ser um facilitador e, por isso, também disponibilizamos a menor taxa do mercado", diz Rogério Neves, CEO da Motbot.

PARCERIAS NO FUTEBOL

A companhia foi fundada em julho de 2022 e é parceira de diversos times de futebol, como CRB, Náutico, CSA, Campinense e Villa Nova-MG.

No ano passado, a plataforma arrecadou mais de R$ 500 mil junto aos times parceiros, em ações que miram unir fundos para estrutura e objetivos de campo.

Além disso, a empresa também faz doações para instituições filantrópicas indicadas pelos clubes com os quais trabalha.