SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante Endrick, do Palmeiras, aceitou menos dinheiro para fechar contrato com a New Balance, fornecedora de material esportivo, e disse não para Adidas, Nike e Puma.

Endrick assinou contrato com a New Balance até junho de 2028. O jovem de 17 anos foi procurado pela Nike, Puma e Adidas, mas recusou mesmo com ofertas muito maiores.

A New Balance foi a empresa que ofereceu o menor valor financeiro, mas a única a aceitar um vínculo de quatro anos. Segundo apurou o UOL, as concorrentes propuseram apenas opções de oito e dez anos de contrato.

A família evitou associar a imagem do jogador por um período tão longo a uma empresa de materiais esportivos. A ideia é aguardar os quatro anos e meio e reavaliar o momento de Endrick no futebol para saber se devem seguir com a New Balance.

Endrick e sua família irão viajar no início de dezembro para Boston (EUA), conhecer a fábrica e os donos da empresa. A intenção é estreitar laços e também que o atacante conheça mais a fundo os produtos.

O jogador terá sua marca dentro da New Balance com opção de uma linha secundária, um pouco inferior, para baratear os produtos. A família fez questão de acordar com a empresa produtos com custos menores e material um pouco inferior, mas de qualidade, para atingir todas as classes.

A New Balance fará chuteiras exclusivas para Endrick. O atleta, inclusive, terá participação direta nas escolhas de cores, modelos e personalizações.

Segundo apurou o UOL, o menino deve estrear a primeira confecção no jogo conta a Argentina, pela seleção brasileira, na próxima terça (21).

Endrick será o principal jogador, a 'cara' da New Balance e isso também pesou. Nas concorrentes, Messi e Neymar, por exemplo, já são as estrelas das marcas.

AÇÃO SOCIAL

Outro ponto que fez a família de Endrick fechar com a New Balance foi um acordo de 10% com a empresa por ações sociais.

A intenção é visitar comunidades e ter a condição de reformar quadras e apoiar projetos voltado para o esporte. Os europeus que irão bancar as ideias de Endrick e família.

NEM O MELHOR DO MUNDO TEVE

Nomes como Messi, Neymar e Ronaldo nunca tiveram linhas com seu nome em chuteiras. Endrick e sua família priorizaram a exclusividade e prioridade com a marca que escolheu fechar.

Endrick está em um grupo seleto, junto de Stephen Curry, que viveu situação parecida com a Under Armour, e Michael Jordan, com a Nike. A dupla recebe royalties sobre a venda de produtos de assinatura e são astros das empresas de materiais esportivos.