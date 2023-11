SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo divulgou nesta quinta-feira que o jogo de ida contra o Corinthians pela final do Campeonato Paulista feminino será disputado na Vila Belmiro. O confronto será neste domingo (19), às 16h (de Brasília).

O Morumbi receberá um evento do clube no mesmo dia e, por isso, não pôde ser escolhido como o palco da decisão. O time também informou que os ingressos, que ainda não foram liberados, serão gratuitos.

Não é a primeira vez que o São Paulo utiliza a Vila Belmiro. Recentemente, o elenco profissional masculino mandou uma partida no estádio, também por conta da indisponibilidade do Morumbi. Na ocasião, os são-paulinos venceram por 1 a 0 contra o Bragantino.

O São Paulo chegou à final do Paulistão feminino com uma vitória emocionante sobre o Santos. Depois de perder por 1 a 0 no jogo de ida, visitou a equipe alvinegra justamente na Vila Belmiro e venceu por 3 a 2, no tempo regulamentar, e por 4 a 2 nos pênaltis. O Corinthians, por outro lado, se classificou com dois triunfos na semifinal contra o Palmeiras, um deles com uma goleada histórica de 8 a 0.

O segundo jogo da final será no domingo seguinte, dia 26, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Caso o placar termine empatado após o final dos dois confrontos, o campeão será definido nos pênaltis.