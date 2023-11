SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Coritiba e Cruzeiro foram punidos no STJD do Futebol pela briga generalizada de torcedores em campo e vão jogar sem a presença de suas torcidas até o julgamento do processo em primeira instância.

Os dois clubes mandarão seus jogos com portões fechados e não terão carga de ingressos nos jogos como visitantes. A decisão foi tomada hoje pelo presidente da entidade, José Perdiz de Jesus.

A denúncia da Procuradoria foi parcialmente deferida. José Perdiz não acatou o pedido da interdição da Vila Capanema, palco da partida no último sábado (11), nem o afastamento de organizadas dos dois times, que também constavam na denúncia.

A medida tem prazo máximo de 30 dias, ou até a denúncia ser julgada por uma das comissões disciplinares do STJD. Ou seja, os dois times não devem ter o apoio da torcida até o fim do Brasileiro.

ÚLTIMOS JOGOS DO CORITIBA NO BRASILEIRO

Fluminense (fora)

Botafogo (casa)

Bragantino (fora)

Corinthians (casa)

Últimos jogos do Cruzeiro no Brasileirão

Fortaleza (fora)

Vasco (casa)

Goiás (fora)

Athletico-PR (casa)

Botafogo (fora)

Palmeiras (casa)

INFRAÇÕES QUE O CORITIBA FOI DENUNCIADO

artigo 213, inciso I, pela desordem (pena prevista de multa de R$ 100 a R$ 100 mil mais a perda de mando de campo por até 10 partidas);

artigo 213, inciso II, pela invasão de campo (pena prevista de multa de R$ 100 a R$ 100 mil mais a perda de mando de campo por até 10 partidas).

artigo 213, inciso III, duas vezes, pelos arremessos de copos no campo de jogo (pena prevista de multa de R$ 100 a R$ 100 mil).

Infrações que o Cruzeiro foi denunciado

artigo 206 pelo atraso no início da partida (pena prevista de multa de até R$ 1 mil por minuto);

artigo 191, inciso III, pelo atraso no retorno para o segundo tempo (pena prevista de multa que pode variar entre R$ 100 e R$ 100 mil);

artigo 213, inciso I, pela desordem (pena prevista de multa de R$ 100 a R$ 100 mil mais a perda de mando de campo por até 10 partidas);

artigo 213, inciso II, pela invasão de campo (pena prevista de multa de R$ 100 a R$ 100 mil mais a perda de mando de campo por até 10 partidas).

CONFUSÃO

Torcedores do Cruzeiro invadiram o gramado na reta final da partida após Robson abrir o placar para o Coritiba, aos 45 minutos do segundo tempo. O gol desempatou a partida, que estava 0 a 0, e ocorreu pouco depois de a Raposa ter um gol anulado por impedimento.

Parte da torcida do Coxa também invadiu e, assim, teve início uma batalha campal. Alguns seguranças do estádio tentaram conter, sem sucesso, a pancadaria, que só se dispersou após o policiamento ser acionado.

Depois de conter a confusão, a polícia fez uma vistoria no estádio e deu garantias para a retomada do jogo. O árbitro Braulio da Silva Machado, passados cerca de 30 minutos de paralisação, deu sequência aos seis minutos de acréscimos.