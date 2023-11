SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Manchester City fechou a temporada 2022/23, histórica para o clube, com recorde de faturamento.

O City divulgou nesta quarta-feira (15) seu balanço financeiro da última temporada, e arrecadou 712,8 milhões de libras (cerca de R$ 4,3 bilhões na cotação atual). O faturamento é recorde na história do clube, superando 2021/22 em 99,8 milhões de libras.

O lucro do clube de Manchester também apresentou crescimento. O superávit do City em 2022/23 foi de 80,2 milhões de libras (R$ 485,75 milhões), quase o dobro do alcançado na temporada anterior (41,7 milhões de libras).

A efeito de comparação, a receita é 3,6 vezes superior ao recorde do futebol brasileiro. O Flamengo fechou 2022 com faturamento de R$ 1,177 bilhão, mais de R$ 300 milhões à frente do Palmeiras, segundo clube do país que mais arrecadou no ano.

O faturamento de 712,8 milhões de libras é o maior da história da Premier League. O United captou 648 mi (R$ 3,9 bilhões) na temporada passada de acordo com a imprensa -o clube não divulga balanço desde 2020-, mas apresentou prejuízo de 28 mi (R$ 169 mi).

A receita recorde do City veio na melhor temporada da história do clube. Os azuis de Manchester conquistaram a tríplice coroa: Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra. Além das glórias esportivas, o clube ainda acumulou vendas expressivas, como Gabriel Jesus e Zinchenko ao Arsenal e Sterling ao Chelsea.

A folha salarial do clube anual chegou a 422 milhões de libras (R$ 2,55 bilhões). O City contratou Erling Haaland e outros atletas na temporada 2022/23, além de pagar mais aos que já estava lá pelas metas esportivas alcançadas.