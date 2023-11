SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Invicto e já classificado, Portugal não goleou o modesto Liechtenstein desta vez, mas martelou bastante e conseguiu vencer tranquilamente por 2 a 0, em jogo válido pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, no Rheinpark Stadium.

Cristiano Ronaldo abriu o placar com um belo chute de perna esquerda e João Cancelo ampliou, com um golaço após driblar o goleiro.

O resultado deixou Portugal ainda mais isolado na liderança do Grupo J, com 27 pontos. O Liechtenstein, por sua vez, segue na lanterna, ainda sem somar pontos.

Os Lusos estarão de volta em campo neste domingo (19), para jogo contra a Islândia, pela 10ª e última rodada. A bola rola às 16h45 (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

O jogo foi marcado pelo domínio de Portugal na posse de bola desde o primeiro tempo, mas com dificuldade para criar chances claras. As melhores oportunidades da primeira etapa foram perdidas por Gonçalo Ramos, que cabeceou para fora, e Cristiano Ronaldo, que parou duas vezes no goleiro Buchel.

Na segunda etapa, Portugal foi mais eficaz no campo de ataque e conseguiu construir a vitória com facilidade.

Cristiano Ronaldo aproveitou passe em profundidade de Diogo Jota para finalizar de canhota, no alto do gol, na saída de Buchel. O primeiro gol saiu aos 2 minutos da etapa final.

Aos 12 minutos, João Cancelo recebeu lançamento na ponta direita, aproveitou saída estabanada de Buchel para driblar o goleiro e ainda cortou para a canhota antes de finalizar para o fundo da rede, mesmo com pouco ângulo.