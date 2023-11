SÃO PAULO E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick recusou as principais fornecedoras de material esportivo para fechar com a New Balance. A escolha da joia do Palmeiras pela marca norte-americana tem relação com outro acordo que marcou época no esporte: a escolha de Michael Jordan pela Nike.

O QUE ACONTECEU?

A reportagem apurou que Endrick passou a valorizar a proposta da New Balance após assistir ao filme 'Air: A história por trás do logo', que conta a história de como a Nike deixou de ser o "patinho feio" da NBA ao arriscar tudo em uma única linha de tênis exclusiva para Michael Jordan ?então jogador em ascensão que tinha uma preferência declarada pela Adidas.

Endrick pediu para seus pais assistirem ao filme para comprarem sua ideia. Douglas e Cintia, pais do atleta, assistiram e, após isso, concordaram que o caminho natural era fechar com a empresa norte-americana ?a irmã do jovem também foi importante para o negócio ser fechado. No acordo entre Jordan e Nike, os pais do atleta também foram determinantes na escolha.

A reportagem apurou que a proposta da New Balance não era a melhor, e nem a pior, mas foi a mais agressiva para os planos do atleta e seu estafe. O jogador terá uma linha de produtos com seu nome e deve ganhar royalties pelas vendas. Quando Jordan era novato, ele também era disputado pelas principais marcas na época, Adidas e Converse, mas ele e seus pais optaram pela Nike pelo pacote que eles ofereceram: uma linha própria de tênis e royalties de 5% de sua marca.

New Balance quer que Endrick seja a estrela da marca e revolucione o mercado, como a Nike fez com Jordan. A empresa planejou abrir lojas nas capitais do Brasil, e o jogador terá sua imagem exibida nesses pontos.

O ACORDO COM A NEW BALANCE

Endrick assinou contrato com a New Balance até junho de 2028.

O jogador terá sua marca dentro da New Balance com opção de uma linha secundária, um pouco inferior, para baratear os produtos. A família fez questão de acordar com a empresa produtos com custos menores e material um pouco inferior, mas de qualidade, para atingir todas as classes.

Endrick será o principal jogador, a 'cara' da New Balance, e isso também pesou. Nas concorrentes, nomes como Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, por exemplo, já são as estrelas destas gigantes de fornecimento de material.