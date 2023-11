ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O Canal Goat, projeto esporitvo do YouTube que tem como um dos sócios Antonio Tabet, fechou nesta sexta-feira (17) a compra de seu primeiro campeonato estadual. O Cearense, que conta com clubes como Fortaleza e Ceará, será transmitido a partir de janeiro.

Ao todo, serão 19 partidas exibidas na edição de 2024. Oito delas serão exclusivas do Goat com a seguinte divisão: quatro partidas da primeira fase, todas elas envolvendo um dos grandes do estado nordestino.

Somam-se também os confrontos de ida e volta nas quartas de finais e nas semifinais. Outras 11 transmissões, incluindo as finais, serão feitas em divisão com demais detentores dos direitos. O objetivo é aumentar a oferta de torneios nacionais.

Na TV aberta, o Cearense ainda busca espaço. A TV Cidade, afiliada da Record em Fortaleza, rescindiu um contrato que ia até 2025 por ter prejuízo financeiro na sua operação. Globo e SBT negociam a entrada.

"É muito importante o trabalho que vem sendo realizado nos últimos anos. O futebol cearense vem crescendo cada vez mais no cenário nacional, isso é reflexo do excelente trabalho dos clubes e dos setores da federação. A chegada da GOAT vem fortalecer ainda mais o nosso campeonato cearense que tem batido todos os recordes. Ano após ano o campeonato se valoriza e os números de audiência só tendem a crescer ainda mais com o passar dos anos", afirmou o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio.

"Transmitir futebol nacional é uma meta estratégica do GOAT desde sua concepção. E dar esse primeiro passo com o Campeonato Cearense é fundamental. Que as grandes torcidas do estado possam desfrutar da nossa linguagem e nossa capacidade de exibir todos os jogos. Nossa expectativa é de uma parceria de longo prazo", afirma Ricardo Taves, cofundador e CEO do Canal Goat.

Veja os jogos do Cearense previstos para o Goat:

Transmissão com exclusividade:

1ª Rodada: Maracanã x Ceará

2ª Rodada: Barbalha x Fortaleza

3ª Rodada: Fortaleza x Iguatu

4ª Rodada: Ceará x Caucaia

1 Confronto das quartas-de-final (ida e volta)

1 Confronto das Semifinais (Ida e Volta)

Transmissão sem exclusividade (compartilhada em TV Aberta e outros detentores):

1ª Rodada: Fortaleza x Horizonte

2ª Rodada: Ceará x Floresta

3ª Rodada: Ceará x Atlético

4ª Rodada: Ferroviario x Fortaleza

5ª Rodada: Fortaleza x Ceará

1 Confronto das quartas-de-final (ida e volta)

1 Confronto das Semifinais (ida e volta)

Finais (ida e volta)