SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians apresentou à Caixa Econômica Federal uma nova proposta para quitar a dívida referente ao financiamento para a construção da Neo Química Arena.

A oferta do clube foi apresentada aos executivos do banco estatal na manhã desta sexta-feira (17) durante uma reunião em Brasília com representantes das duas entidades.

Em nota, a Caixa confirmou a negociação. "A proposta será encaminhada internamente para avaliações técnicas", diz um trecho do comunicado.

De acordo com o portal UOL, a diretoria alvinegra entende que a dívida está em torno de R$ 600 milhões, dos quais R$ 300 milhões seriam pagos com a venda dos naming rights para a Hypera Pharma, empresa do ramo farmacêutico que batizou a Neo Química Arena, enquanto a outra metade seria quitada com uma carteira de precatórios ? títulos de admissões de dívidas de um governo (estadual, municipal ou federal) com pessoas ou empresas, mas sem um prazo de pagamento.

ÍNTEGRA DO COMUNICADO DA CAIXA

"A Caixa Econômica Federal comunica à sociedade brasileira, aos seus clientes e empregados, e ao mercado em geral que, na manhã desta sexta-feira, representantes da Caixa e do Corinthians se reuniram, tendo o Clube apresentado proposta formal para a quitação do saldo devedor da dívida do Contrato de Financiamento firmado para a construção da Arena Corinthians. A proposta será encaminhada internamente para avaliações técnicas."