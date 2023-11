Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam neste sábado (18) às 18h30 na Arena Castelão, em partida adiada da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente a equipe celeste está na zona de rebaixamento da competição, na 17ª posição com 37 pontos. A missão da equipe mineira não será fácil, o Fortaleza, que também vive um momento de turbulência, precisa vencer para escapar de vez do fantasma do rebaixamento. O leão está na 12ª posição, com 43 pontos.

A partida será a estreia de Paulo Autuori à frente da equipe mineira. O diretor técnico do clube agora compõe a comissão técnica, de forma interina, até o fim da competição. Se vencer o Fortaleza o time, do agora técnico, Paulo Autuori, empurra o Bahia para a zona da degola.

O Cruzeiro não contará com Lucas Silva, lesionado, e com Neris e Jussa, suspensos. Veja abaixo a lista de relacionados para a partida.

FOTO: Cruzeiro - Relacionados para o jogo contra o Fortaleza neste sábado (18)

O clube mineiro também não contará com o apoio da torcida nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) decidiu, nesta quarta-feira (16), punir Coritiba e Cruzeiro com partidas com portões fechados quando forem mandantes pelos próximos 30 dias devido a briga envolvendo torcedores dos dois times em partida disputada no último sábado (11). A decisão também cita que os clubes não terão direito à carga de ingressos quando forem visitantes.