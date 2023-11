SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Savinho é um dos destaques da surpreendente campanha do Girona, líder do Campeonato Espanhol.

QUEM É ELE

Sávio tem apenas 19 anos e foi revelado pelo Atlético-MG. Tratado como joia da base atleticana, ele não chegou a completar 40 jogos pelo profissional do Galo, tendo marcado dois gols, antes de ser vendido para o futebol europeu por R$ 35,6 milhões em julho do ano passado.

Ele pertence ao Troyes, da França, mas está emprestado ao Girona. O brasileiro ainda não disputou nem um jogo sequer pelo time francês, tendo sido emprestado para o PSV, da Holanda, na temporada passada.

O atacante conquistou rápido seu espaço e está sendo decisivo: são cinco gols e quatro assistências até então. Ele participou de todos os 14 jogos da atual temporada, não tendo sido titular em apenas um jogo do clube espanhol.

Savinho vem ganhando reconhecimento e foi convocado para a seleção sub-23. Ele, que disputou a Copa do Mundo sub-20 deste ano, antes de começar a brilhar na Espanha, entrou no radar o Barcelona, de acordo com o jornal local Sport.

HEGEMONIA AMEAÇADA NA ESPANHA

O ex-Galo vem contribuindo ativamente na campanha sensação do Girona no Espanhol. O time catalão, rival regional do Barça, só perdeu uma vez nos 13 jogos disputados neste início de temporada europeia.

O clube ocupa a liderança isolada da tabela, com 34 pontos. São dois pontos de vantagem para o Real Madrid, três para o Barça e seis para o Atlético de Madri.

Faz 20 anos que a La Liga não tem um campeão sem ser Real, Barça ou Atleti. O último clube fora do trio a levantar a taça foi o Valencia, na temporada de 2003/2004.

O brasileiro pode ajudar o Girona a conquistar a sua primeira taça do Espanhol. A equipe está na elite do país pela quarta vez, pelo segundo ano consecutivo, e nunca conquistou um título oficial ?o clube foi campeão da Supercopa da Catalunha em 2019 ao bater o Barcelona.