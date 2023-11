SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Mano Menezes apostou alto e conseguiu garantir a permanência no Corinthians em 2024.

Mano Menezes aceitou o convite do atual presidente Duilio Monteiro Alves em setembro e assinou contrato até dezembro de 2025.

O "sim" foi arriscado, pois o Corinthians terá eleições no próximo sábado (25), e Duilio não será candidato à reeleição.

Quando topou voltar ao time alvinegro, Mano sabia do apoio de André Negão, candidato da situação apoiado por Duilio, mas via dúvidas na chapa do opositor Augusto Melo.

Após discurso de incerteza sobre Mano, o oposicionista Augusto já admite e permanência. O treinador, então, está praticamente garantido para 2024.

Com essa segurança, Mano Menezes já começa a pensar no planejamento para 2024 e discute reforços. Hugo, lateral-esquerdo do Goiás, assinou pré-contrato.

CORINTHIANS MELHORA

O Corinthians cresceu em termos de desempenho após a substituição de Vanderlei Luxemburgo por Mano Menezes.

O aproveitamento é de apenas 46%, mas o Timão entende que o time joga melhor. Os resultados foram suficientes para afastar a equipe da zona do rebaixamento.

O ambiente também está melhor. O elenco apoia Mano e quer a permanência da comissão técnica na próxima temporada.