MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - A corrida da Fórmula 1 em Las Vegas vem rendendo bastante. Charles Leclerc ficou com a pole-position para a prova, mas as sessões de treinamento foram marcadas por problemas.

Carlos Sainz já havia sido prejudicado por conta de uma tampa de bueiro solta.

As provas foram atrasadas por conta do problema de Sainz.

Na madrugada, muitos assentos estavam vazios na arquibancada.

O terceiro treino livre acabou mais cedo por conta de um pneu solto da Williams de Alexander Albon.

O GP de Las Vegas será disputado no sábado (18) à noite na cidade americana, e tem largada às 3h da manhã do domingo (19), pelo horário de Brasília.

LECLERC CONFIANTE

"Eu me senti bem com o carro deste o primeiro treino livre, e só não gostei da minha última volta no Q3, cometi muitos erros, mas foi o suficiente para ficar com a pole. A corrida será um desafio para primeiro colocar temperatura nos pneus, depois evitar granulação e depois, mantê-los na temperatura ideal, mas acho que nunca estivemos tão perto deles em termos de ritmo de corrida. É nossa melhor chance de converter uma pole em vitória", disse ele.

A descrição de Leclerc a respeito dos pneus é perfeita e será o grande tema da corrida, devido à combinação entre um asfalto liso, uma pista com muitas retas e temperaturas baixas.

Os carros estão configurados com baixa pressão aerodinâmica, então tendem a escorregar mais nas freadas. Isso gera temperatura interna, enquanto externamente eles estão frios com o asfalto a 15ºC, e não conseguem ganhar temperatura com as longas retas sempre os esfriando.