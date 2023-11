MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico brasileiro Sylvinho foi destaque na imprensa espanhola após a classificação da Albânia à Eurocopa.

O jornal As o chamou de 'herói' e classificou a classificação como 'um novo milagre'.

A publicação também lembrou os sucessos do treinador enquanto jogava pelo Barcelona, à exemplo da Champions League de 2006.

É uma honra ser o treinador da seleção albanesa. Todos que nos ajudaram fizeram um trabalho fantástico, que acabou sendo coroado com a classificação para a Euro 2024. Agradeço aos atletas, comissão técnica, dirigentes, funcionários e torcedores que caminharam conosco até aqui

O JOGO

A Albânia, do técnico Sylvinho, ex-Corinthians, vencia a Moldávia por 1 a 0 e permitiu um empate por 1 a 1 aos 42 minutos do segundo tempo, mas isso não impediu a classificação para a disputa da Eurocopa em 2024.

O ponto somado na partida da penúltima rodada das Eliminatórias do torneio europeu, nesta sexta-feira (17), deixou os albanases com 14 pontos, na liderança do Grupo E, sem chances de terminar em qualquer posição abaixo da segunda, na qual se encerra a zona de classificação direta.

Sylvinho foi contratado pela Albânia em janeiro deste ano, após quase um ano desempregado, e chegou ao país europeu acompanhado do também brasileiro Doriva e do ex-lateral argentino Pablo Zabaleta como auxiliares técnicos.

Seu último trabalho havia sido no Corinthians, clube com o qual tinha identificação em razão de sua passagem como jogador, mas a atuação como técnico foi alvo de muitas críticas da torcida.