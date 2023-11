SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen se apresentou de forma excelente na madrugada deste domingo (19) e faturou a vitória no GP de Las Vegas da Fórmula 1. O resultado marca um importante feito na carreira do holandês.

Verstappen rivalizou bem com Charles Leclerc ao longo da corrida, mas na etapa final tomou a primeira posição e dela não saiu mais.

Leclerc e Sergio Pérez completaram o top-3, com a segunda e a terceira posições, respectivamente. Apesar do terceiro lugar, Pérez confirmou o vice-campeonato mundial na penúltima prova do ano.

Marca histórica: o holandês chega à sua 53ª vitória na F1, se igualando como o terceiro maior vencedor ao lado de Sebastian Vettel.

Como foi a corrida

Como se podia prever, a disputa começou entre Charles Leclerc, na pole position, e o campeão Max Verstappen. Ambos largaram bem, mas o holandês logo saiu à frente.

O início da prova foi marcado também pela forte colisão de Lando Norris no muro: o britânico bateu com uma barreira na curva 12 e perdeu a traseira. Ele deixou o carro ? "estou bem", tranquilizou a equipe pelo rádio.

Pouco atrás, Pierre Gasly e George Russell protagonizavam boa competição pela terceira posição nas 15 primeiras voltas.

Na 16ª, Leclerc avançou para cima de Max Verstappen e retomou a ponta da corrida, antecedendo a pausa do holandês nos boxes. Verstappen ainda teve de pagar uma punição de cinco segundos por um incidente com o monegasco ainda na largada, o que ampliou a diferença entre os dois.

Verstappen voltou bem da troca de pneus - e da punição -, e logo entrou na cola de Russell. Os dois se tocaram, e o britânico foi punido com cinco segundos de acréscimo.

A disputa pela liderança ganhou em Pérez mais um forte candidato: o mexicano ultrapassou Leclerc, mas só por cinco minutos, pois o piloto de Mônaco voltou à ponta.

Antes da 40ª volta Verstappen retornou com tudo à ponta: ele ultrapassou Pérez, seu companheiro de equipe, e Leclerc, e não saiu mais da primeira posição.

Leclerc avançou para cima de Sergio Pérez, fez uma ótima manobra na última volta e, a instantes da linha de chegada, confirmou o segundo lugar na corrida.

Norris levado ao hospital para exames

A colisão logo no início da corrida não somente tirou Lando Norris da disputa em Las Vegas.

O piloto foi levado para o centro médico e, posteriormente, para a University Medical Center para passar por exames preventivos, segundo a organização da Fórmula 1.

Verstappen iguala Vettel

A vitória nos Estados Unidos eleva Verstappen a uma importantíssima marca na categoria: o holandês soma agora 53 vitórias na história da Fórmula 1, mesmo número de Sebastian Vettel, o terceiro maior vencedor.

À frente da dupla estão somente Lewis Hamilton (103) e Michael Schumacher (91).

Bandeirada de Justin Bieber

O canadense Justin Bieber foi o responsável pela bandeirada em Las Vegas. A cara do astro do pop era de poucos amigos, entretanto.

Classificação da corrida do GP de Las Vegas, nos EUA

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - Charles Leclerc (Ferrari)

3 - Sergio Pérez (Red Bull)

4 - Esteban Ocon (Alpine)

5 - Lance Stroll (Aston Martin)

6 - Carlos Sainz (Ferrari)

7 - Lewis Hamilton (Mercedes)

8 - George Russell (Mercedes)

9 - Fernando Alonso (Aston Martin)

10 - Óscar Piastri (McLaren)

11 - Pierre Gasly (Alpine)

12 - Alexander Albon (Williams)

13 - Kevin Magnussen (Haas)

14 - Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

15 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16 - Logan Sargeant (Williams)

17 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

18 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

19 - Nico Hulkenberg (Haas)

20 - Lando Norris (McLaren)