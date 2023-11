SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 estão na última rodada e ainda há algumas indefinições nos grupos.

As chaves que já estão definidas são: A, B, F, I e J. Do outro lado, os Grupos C, D, E, G e H aguardam a realização da última rodada para ter todos os times classificados.

Itália e Croácia são as únicas das 'grandes' seleções do torneio que ainda não confirmaram sua classificação.

Os italianos garantem a vaga com apenas um empate contra a Ucrânia ? a partida será nesta segunda-feira (20), às 16h45. Já os croatas, podem até perder para a Armênia, mas precisam que País de Gales fique somente no empate com a Turquia ? os jogos serão na terça-feira (21), às 16h45.

O sorteio da Eurocopa de 2024 será realizado com 21 das 24 equipes. As três últimas sairão dos playoffs que vão ser disputados em março do próximo ano.

Seleções classificadas:

- Alemanha (país-sede)

- Espanha

- Escócia

- Inglaterra

- França

- Áustria

- Bélgica

- Turquia

- Portugal

- Suíça

- Holanda

- Romênia

- Eslováquia

- Albânia

- Dinamarca