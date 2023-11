MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O pai do atacante Roberto Firmino, José Roberto Cordeiro de Oliveira, morreu nesta sábado (18) após sofrer um infarto. Ele tinha 62 anos.

José Roberto sofreu um infarto em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, durante uma viagem com a família.

A família tenta contato com a embaixada brasileira em Dubai para trazer o corpo ao Brasil.

A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria do jogador e amigos próximos.

PAI ERA GRANDE APOIADOR DE FIRMINO

José, que era conhecido como Papa Firmino, era um dos grandes apoiadores do jogador, que nesta domingo (19) defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

No documentário Bobby, lançado este ano para falar sobre as raízes do jogador e sua relação com o Liverpool, ele admitiu que foi um sonho vê-lo atuando pelo CRB.

A equipe de Maceió foi a primeira de Firmino na carreira, antes de se transferir para o Figueirense.

Na biografia "Sí Señor - My Liverpool Years", lançada por Firmino na Inglaterra, ele também falou sobre o pai, a quem considerava um herói.

Nem todos os heróis usam capas; alguns são chamados de pai. Meu pai, José, foi meu herói de infância, uma inspiração e um exemplo. Um homem generoso, sério, honesto e dedicado à família.