SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção de Portugal venceu a Islândia por 2 a 0, com gols de Bruno Fernandes e Ricardo Horta, e encerrou as Eliminatórias para a Eurocopa 2024 na liderança do grupo J, com 100% de aproveitamento e vaga carimbada.

A vitória garantiu a campanha perfeita da seleção portuguesa na competição: 10 vitórias em 10 jogos, 36 gols marcados e apenas dois sofridos.

Portugal chegou a dez vitórias seguidas nas Eliminatórias da Euro e bateu seu próprio recorde anterior, de nove triunfos consecutivos na competição.

Já a Islândia, sensação da Copa do Mundo de 2018, não vai jogar a Euro no ano que vem. Termina as Eliminatórias na quarta posição do grupo, com 10 pontos. Três vitórias, seis derrotas e um empate. A segunda vaga do grupo J ficou com a Eslováquia.

COMO FOI O JOGO

Portugal dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Bruno Fernandes aos 36 minutos. Bernardo Silva ajeitou de calcanhar para o camisa 8, que finalizou forte na bochecha da rede.

A seleção portuguesa continuou pressionando, até Ricardo Horta ampliar a vantagem. O camisa 15, que havia acabado de entrar, aproveitou rebote do goleiro e só empurrou para o gol.

Depois do segundo gol, a seleção portuguesa cadenciou o jogo e procurava Cristiano Ronaldo no ataque, tentando fazer com que o camisa 7 marcasse na última rodada das eliminatórias. Mas o atacante não balançou a rede na última rodada.

A Islândia criou pouco e até fez o goleiro Diogo Costa trabalhar na partida, mas sem grande perigo nas finalizações.