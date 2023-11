TERESÓPOLIS, RJ, E BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira tem, cada vez mais, a cara do Real Madrid. O gigante espanhol sempre teve interesse por brasileiros e, nos últimos anos, começou a contratá-los cada vez mais jovens.

Com isso, o Santiago Bernabéu tornou-se parte da fase final de formação de talentos como Vini Jr. e Rodrygo. Em breve, Endrick ?que recebeu sua primeira convocação para os duelos contra Colômbia e Argentina? passará pelo mesmo processo.

Outros jogadores convocados nos últimos anos ?como Casemiro, Danilo e Fabinho? também tiveram passagens pelo Santiago Bernabéu.

Desde a contratação de Vini Jr, em 2017, o Real Madrid mudou a política de procurar jogadores consagrados para acentuar a aposta em promessas recém-saídas das categorias de base.

No clube madrilenho, há três fatores apontados como fundamentais para o desenvolvimento de jogadores jovens: tática, disciplina e a experiência em jogos decisivos.

A parte tática é trabalhada desde as categorias inferiores do clube, no complexo que ganhou o apelido de La Fábrica, em Valdebebas, no centro de treinamento do clube.

Há uma preocupação em desenvolver conceitos desde as categorias inferiores, embora o Real Madrid não seja tão marcado por um estilo de jogo quanto o arquirrival Barcelona ?no caso de quem chega mais tarde, como os brasileiros, esses conceitos são aplicados nos treinos do time profissional.

A preocupação com essa formação tática fica evidenciada pelos treinadores que passaram pela base do clube nos últimos anos: Julen Lopetegui e Santiago Solari ? ambos com passagem pelo time profissional ?começaram nas categorias inferiores. Xabi Alonso, apontado como futuro comandante do clube, também começou como técnico por lá.

DISCIPLINA E PODER DE DECISÃO

Outro fator importante é a disciplina: como outros grandes clubes europeus, o Real Madrid oferece um acompanhamento multidisciplinar para os atletas, com nutricionistas, médicos e fisioterapeutas que acompanham o desenvolvimento dos jogadores jovens.

O clube também incentiva iniciativas individuais dos atletas. Foi na capital espanhola que começou a moda das câmaras hiperbáricas, usadas na recuperação pós-treinos e jogos. Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos levaram a ideia para o vestiário. Casemiro e Vini Jr. são dois brasileiros que adotaram o equipamento.

Um terceiro ponto é a presença em jogos grandes. Quando fez a aposta pela renovação do elenco, o Real Madrid não olhou para trás: os jovens têm papel de protagonistas.

Foi assim com Vini Jr, com Rodrygo, e agora com Jude Bellingham, de 20 anos, que chegou ao clube em agosto e é o artilheiro da Liga Espanhola.

"Essa experiência a gente tenta passar para quem é mais jovem aqui ou mesmo quem é mais velho e tem um pouco menos de experiência, de jogos grandes. O Endrick logo vai estar com a gente e tentamos passar um pouco dessa experiência para ele", afirma Rodrygo.