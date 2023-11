SANTOS, SP (UOL/FOLHARESS) - O lateral Dodô deve ser opção para o Santos contra o Botafogo, dia 26 (domingo), às 16h, no estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dodô está na reta final da recuperação após um desconforto no joelho. O jogador ficou fora dos jogos contra o Goiás e São Paulo por falta de condição física.

Com a Data Fifa, o Santos está confiante na recuperação do lateral para ficar à disposição contra o Botafogo. São 13 dias de preparação e, consequentemente, para recuperar os jogadores.

nesta segunda-feira (20), Dodô participa normalmente dos treinos e será mais exigido para testá-lo e analisar o nível de desgaste. O técnico Marcelo Fernandes não quer correr risco de novas lesões.

MAIS RETORNOS PREVISTOS?

O Santos está otimista com a recuperação de João Basso. O zagueiro foi diagnosticado com uma lesão de grau três no bíceps femoral da coxa esquerda.

Basso, porém, surpreendeu na recuperação e pode ter condições de jogar os dois últimos jogos da temporada. O departamento médico está tendo cuidado e não quer acelerar o tratamento, mas vê com bons olhos a evolução do jogador.

Já Morelos não deve jogar mais neste ano. Ele iniciou a transição para o campo com a equipe de fisioterapia após ter uma lesão na panturrilha direita.

Felipe Jonatan e Zabala voltaram a treinar com o grupo, mas ainda sem impacto e com limitações. Na semana passada, a dupla participou de apenas uma etapa da atividade e deve retornar apenas em 2024.