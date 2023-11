SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Henrique Carmo 'furou a fila' do sub-17 e subiu ao profissional a pedido do técnico Dorival Jr após o clássico contra o Santos. A reportagem apurou que o que fez o ponta chamar atenção do comandante foi a maturidade com a bola.

O ponta está treinando com o profissional nos últimos dias como uma espécie de teste visando a próxima temporada. O atacante Talles Wander, do sub-20, também subiu.

Dorival Jr busca um jogador justamente com as características de Henrique para a próxima temporada: um ponta de drible e velocidade. O São Paulo já fechou com Erick, ex-Ceará.

Henrique 'furou a fila' de outros quatro nomes que eram mais cotados pela diretoria tricolor para fazerem parte do grupo profissional na próxima temporada. Os cartolas são-paulinos tinham expectativa de alçar os laterais Igor Felisberto e Rickelme, o volante Fumaça e o atacante Ryan Francisco.

Um quinto nome também fazia parte dessa lista: o ponta William Gomes. Ele, porém, já subiu antes de Henrique e foi relacionado para o clássico contra o Santos.

Outros jogadores também chamam atenção do Dorival Jr, mas o treinador evitar chamar muitos pelo tamanho do elenco do Tricolor. O comandante vê o grupo profissional com 43 jogadores de linha e quer diminuir o número em 2024.

BAYERN DE OLHO

O jovem vem sendo monitorado de perto pelo Bayern de Munique (Alemanha) há cerca de seis meses. Os alemães enviaram olheiros para observar Henrique in loco e querem acompanhar a evolução dele em 2024.

Henrique Carmo está no São Paulo desde os sete anos. Ele assinou o primeiro contrato profissional no ano passado e a multa rescisória é de 50 milhões de euros (R$ 260 milhões)