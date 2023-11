SÃO PAULO, SP, E TERESÓPOLIS, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, pegou uma carona no helicóptero de Neymar para fazer uma visita ao craque na última sexta-feira (17). O jogador está em processo de recuperação da grave lesão sofrida contra o Uruguai, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho.

Diniz é amigo de longa data de Ricardo Rosa, fisioterapeuta da seleção brasileira e particular de Neymar. Ele recebeu o convite do profissional e aceitou.

A visita se deu na última sexta-feira, após o desembarque no retorno da viagem à Colômbia. Diniz pegou uma carona no helicóptero 'Batman' de Neymar -a aeronave tem um símbolo do super-herói e vale cerca de R$ 50 milhões.

Com a certeza de que não veria Neymar nos próximos meses por causa da lesão, Diniz quis visitá-lo para desejar força e boa recuperação. O técnico aproveitou a oportunidade do convite do amigo e carona no helicóptero.

Diniz e Rosa chegaram à Granja Comary com a aeronave na hora do almoço.