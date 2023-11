SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, Cruzeiro e Vasco ficaram no empate por 2 a 2, nesta quarta-feira (22), no Mineirão, em jogo atrasado da 33ª rodada do Brasileirão. Arthur Gomes e Bruno Rodrigues marcaram a favor dos mineiros, enquanto Puma Rodríguez e Gabriel Pec fizeram os gols do Cruzmaltino.

O resultado não foi bom para nenhum dos times, visto que ambos subiram para 41 pontos e estão com três de distância para o Bahia -primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Apesar da igualdade, o Cruzeiro está em situação pior, pelo número de vitórias, ocupando o 16º lugar.

Na próxima rodada, o Cruzeiro visita o Goiás na segunda-feira (27). O Vasco encara o Athletico-PR, na Ligga Arena, neste sábado (25). As duas partidas são válidas pela 35ª rodada.

Diante do Vasco, o Cruzeiro jogou em casa, mas sem torcida. Por causa da confusão no jogo contra o Coritiba, a equipe mineira não poderá contar com seus torcedores até o fim do Brasileiro.

O JOGO

O Vasco foi mais eficiente no início do jogo, mas pouco atacou. O Cruzmaltino estava mais recuado que o Cruzeiro, mas botou a bola na rede nas duas vezes que chegou ao gol adversário. Primeiro com Vegetti, que teve o tento anulado por impedimento, depois com Pumita, que abriu o marcador aos 14 minutos da primeira etapa.

Depois de tanto martelar, o Cruzeiro mereceu a virada no primeiro tempo. O time mineiro teve muitas chances perdidas, porém, dominou o jogo ofensivamente. Arthur Gomes finalmente acertou o alvo e deixou tudo igual no Mineirão aos 41, enquanto Bruno Rodrigues virou, de pênalti, nos acréscimos.

O Vasco voltou melhor para a etapa complementar. Precisando do resultado, a equipe de Ramón Díaz pressionou bastante e até chegou ter fazer mais dois gols irregulares, de novo com Vegetti. Aos 32, Gabriel Pec empatou. O Cruzeiro ficou bastante acuado e tentou se segurar lá atrás como pôde.

GOLS E DESTAQUES

Não valeu! Aos 11 minutos da primeira etapa, Maicon cabeceou para o meio após cobrança de escanteio e encontrou Vegetti, que completou para o gol. Porém, o atacante vascaíno estava em posição de impedimento.

0x1: Pumita abriu o placar com um golaço. Aos 15, o uruguaio recebeu no lado direito da área, fintou Castán com um quase chapéu e soltou um chute cruzado na bochecha da rede.

1x1: Cruzeiro devolveu o golaço. Aos 41, Arthur Gomes carregou a bola até a entrada da área, chutou firme e a bola desviou em Medel para alcançar a gaveta de Léo Jardim.

2x1: Pênalti inesperado garantiu virada cruzeirense. Nos acréscimos da etapa inicial, a bola bateu no braço de Rossi após domínio esticado de Mateus Vital. Vuaden marcou o penal com auxílio do VAR, e Bruno Rodrigues converteu, com uma pancada no alto.

Defesaça de Rafael Cabral e novo gol impedido de Vegetti. Aos 15 do segundo tempo, Vegetti cabeceou bem e exigiu bela defesa do goleiro cruzeirense. Dois minutos depois, o argentino foi às redes, mas novamente estava em posição irregular.

2x2: Vasco buscou a reação e Pec igualou. Payet mandou na segunda trave, Ferreira ajeitou para Gabriel Pec e o camisa 11 emendou um belo chute no cantinho de Rafael.

Vegetti fez um hat-trick de gols impedidos. Desta vez, Ferreira estava em posição irregular quando recebeu a bola e passou para o centroavante argentino.

Gol perdido do Cruzeiro na pequena área. Japa cruzou rasteiro, a bola passou por todo mundo e Wesley teve a chance de escorar com o gol totalmente aberto, mas o camisa 11 errou o domínio.

Ficha Técnica

Cruzeiro 2 x 2 Vasco

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon (Kaiki); Ian Luccas (Fernando Henrique), Filipe Machado (Rafael Elias), Matheus Pereira e Mateus Vital (Wesley); Arthur Gomes (Japa) e Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Autuori

VASCO

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon (Léo), Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel (S. Ferreira), Paulinho (Jair) e Praxedes (Marlon Gomes); Gabriel Pec, Rossi (Payet) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartão amarelo: Arthur Gomes (Cruzeiro)

Cartão vermelho: Rossi, no banco (Vasco)

Gols: Puma Rodríguez (aos 15 minutos do primeiro tempo) e Gabriel Pec (aos 32 minutos do segundo tempo) (VASCO); Arthur Gomes (aos 41 minutos do primeiro tempo), Bruno Rodrigues (aos 53 do primeiro tempo) (CRUZEIRO)