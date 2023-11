SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Sadd, clube do Qatar, ofereceu a 'proposta da vida' para tirar Abel Ferreira do Palmeiras.

O clube qatari quer transformar Abel Ferreira no técnico mais bem pago do mundo, superando os salários de Diego Simeone, Pep Guardiola, Jurgen Klopp e José Mourinho.

Segundo o jornal espanhol "Sport", as negociações estão muito avançadas. A transferência aconteceria em 15 dias, com o final da temporada do futebol brasileiro.

A reportagem apurou que Abel está focado em fechar a temporada com o Palmeiras, que ainda briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Além disso, não é a primeira vez que o português é alvo de sondagens, recentemente a imprensa internacional colocou ele na mira do Benfica e do Al Ittihad, da Arábia Saudita.

O Palmeiras está confiante que Abel Ferreira não vai deixar o clube antes do término do contrato em dezembro de 2024. Os principais argumentos são o planejamento já em andamento para a próxima temporada e uma multa considerada alta para técnicos.

Na renovação, em março de 2022, o Alviverde mudou o formato em relação ao contrato anterior e tirou a variação do valor conforme o tempo cumprido. Qualquer time que queira tirar o português sem a concordância do Verdão terá de pagar 3 milhões de euros, ou seja, mais de R$ 15 milhões.

A diretoria palmeirense também confia que ele manterá o seu discurso sobre cumprir contratos e não forçar saídas. Na negociação para tirá-lo do PAOK, por exemplo, Abel disse para quem negociava na época que só sairia com a concordância do clube grego, que acabou fazendo um acordo de rescisão com direito a produtividade em cima do que o técnico ganha por aqui no Brasil.