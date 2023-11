SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Moura, jogador do São Paulo, afirmou que retornar à seleção brasileira é uma meta pessoal. O meia-atacante não representa a equipe nacional desde outubro de 2018.

"A seleção sempre esteve no meu radar. Sabia que voltando ao Brasil eu teria mais proximidade de uma convocação. Sempre foi uma meta. Preciso trabalhar duro, dar meu melhor e deixar acontecer naturalmente, mas com certeza é uma meta que trabalharei duro para alcançar", disse Lucas Moura em entrevista ao jornal britânico 'The Guardian'.

O jogador também falou sobre a possibilidade de permanecer no São Paulo em 2024. "Essa é a questão que eu mais respondo (risos). Estamos negociando mas eu quero terminar a temporada e aí sentar com minha esposa, discutir e tomar a decisão com a cabeça fria", afirmou Lucas, que lembrou a intensidade de emoções que passou com a conquista da Copa do Brasil.

"Devo confessar, considerando que o São Paulo é meu clube de coração, onde os torcedores pediram o meu retorno, as emoções e os nervos nunca foram tão intensos. Voltar ao São Paulo e vencer esse título foi muito especial, sem dúvida uma das maiores conquistas da minha carreira. Retornar ao meu país, ao time que amo, que é como uma segunda pele para mim, vencer e sentir essa emoção de novo não tem preço. Jogar pelo São Paulo é diferente para mim, é o clube que me formou."