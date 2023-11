SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Rodrygo, da seleção brasileira, foi alvo de ofensas racistas nas redes sociais após ter discutido com Messi no jogo no Maracanã, terça-feira passada (21), contra a Argentina, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele se pronunciou criticando torcedores argentinos e afirmando que não irá parar com a luta contra o racismo.

"Alguma novidade principalmente vindo desse povo? A luta continua", escreveu. "Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver!"

Rodrygo ainda ensinou: "Se não fizemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a cabeça quando somos atacados, se ocupamos espaços que eles acham que são só deles, os racistas entram em ação com o seu comportamento criminoso. Azar o deles. Nós não vamos parar!"

Rodrygo discutiu com Messi após a confusão entre torcedores e PMs na arquibancada. Eles se estranharam em campo antes de o clássico começar. A Argentina venceu o Brasil por 1 a 0.

O brasileiro teria chamado o craque da Albiceleste de cagão, que rebateu: "Somos campeões do mundo". Jornais argentinos fizeram a leitura labial dos jogadores e recriaram o diálogo no jogo das Eliminatórias Sul-Americanas.

Após a repercussão, internautas fizeram comentários racistas nas publicações de Rodrygo. Os ataques foram feitos utilizando emojis de banana e de macaco.

O camisa 10 da seleção brasileira usou suas redes sociais para condenar o racismo sofrido. Ele fez publicações no Story e em seu feed no Instagram.