SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, abriu o jogo e deu a sua opinião sobre a ida de Tite ao Flamengo, em entrevista ao canal "Benja Me Mucho" no YouTube.

Na visão de Andrés, Tite não foi recíproco com o Corinthians e não deu abertura quando o clube paulista estava precisando.

O experiente treinador, que foi campeão mundial com os alvinegros em 2012, teve seu retorno cogitado após a demissão de Luxemburgo, mas optou por acertar com o Flamengo -mesmo afirmando que não trabalharia neste ano.

No entanto, Andrés afirmou que Duílio, atual presidente do Corinthians, não foi atrás de Tite na ocasião. Mano Menezes foi procurado antes e virou o novo técnico do clube.

"Eu também não critiquei (a ida ao Flamengo). Só digo uma coisa: quando ele precisou, o Corinthians abriu as portas para ele. Quando o Corinthians precisou, ele fechou as portas. Mas também não critico, ele tem direito de ir para onde quiser. (...) O Duílio me garantiu que agora, antes do Mano, não procurou o Tite. Ele tinha procurado o Tite bem antes, quando saiu o Vítor Pereira, o Lázaro, o Sylvinho. E o Tite não quis porque falou que não ia trabalhar em 2023", afirmou

Andrés Sanchez.

Tite teve três passagens pelo Corinthians. A primeira foi entre 2004 e 2005, a segunda de 2010 até 2013, e a última de 2015 a 2016.

O técnico virou ídolo alvinegro na sua segunda passagem, a mais vitoriosa delas, já sob a gestão de Andrés, então presidente corintiano na época.

O dirigente explicou que foi exatamente neste período que Tite "precisou do Corinthians", ainda na entrevista ao Benja.

"Ele (Tite) precisou quando veio em 2010, pois não tinha assinado lá na Arábia. Era até um compromisso meu, porque ele foi mandado embora do Corinthians em 2005 injustamente pelo Kia e pelo senhor Alberto (Dualib). Eu pedi para ele ficar e mandaram embora no dia seguinte. Me senti traído também. Trouxe ele, ficou seis jogos, ganhou cinco e perdeu um, contra o Tolima. Mas a culpa era minha e dos atletas, ele estava lá há 20 dias, não tinha culpa de nada", comentou o dirigente.

Andrés contrariou os torcedores e manteve Tite em 2011, após a eliminação na pré-Libertadores, e o Corinthians foi recompensado com várias conquistas no período.

Pelo Timão, o técnico gaúcho conquistou seis títulos: dois Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores, uma Recopa, um Mundial e um Paulista.

DISPUTA POR TITE

O Flamengo oficializou a contratação de Tite no dia 9 de outubro, com contrato até o fim de 2024.

Tite era cogitado no Corinthians e Flamengo, pois ambos estavam sem treinador naquele período. Ele assinou com os rubro-negros depois de longas conversas com a diretoria, após a saída conturbada de Jorge Sampaoli.

Os alvinegros cobiçavam Tite por seu histórico no clube, combinado com a derrocada dos últimos treinadores desde a saída de Fabio Carille em 2019.