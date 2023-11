SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fortaleza e Botafogo empataram por 2 a 2, nesta quinta-feira (23), no Castelão, em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia do técnico Tiago Nunes, o Alvinegro carioca tinha a chance de reassumir a liderança, mas segue na segunda posição na tabela.

Yago Pikachu e Guilherme marcaram para o Leão do Pici, aos 7 e aos 41 do primeiro tempo, respectivamente. Ambos os tentos tiveram assistência de Calebe.

O Botafogo contou com um gol contra bizarro de Brítez e teve Danilo Barbosa salvador. Cada gol saiu em um tempo da partida.

O Botafogo foi 61 pontos, mas desperdiçou a oportunidade de passar o líder Palmeiras. Agora com a mesma quantidade de jogos, o Alviverde tem um ponto de vantagem na ponta da tabela.

Já o Fortaleza chegou a 45 e subiu para a 11ª colocação, ultrapassando o Corinthians. Os comandados por Vojvoda aumentaram a distância para o Z4 para sete pontos, mas seguem sem vencer há oito jogos.

Os dois clubes voltam a campo no domingo (26), pela 35ª rodada do Brasileirão. O Botafogo recebe o Santos, no Nilton Santos, às 16h, enquanto o Fortaleza encara o Palmeiras, novamente no Castelão, às 18h30.

O Botafogo somou apenas três pontos nos últimos 21 disputados e está há sete jogos sem vencer no Brasileirão.

O JOGO

Os visitantes quase abriram o placar cedo em cobrança de falta. O Alvinegro começou em cima e levou perigo logo no quarto minuto, com Eduardo, mas a bola passou rente à trave.

A resposta do Leão do Pici veio rápida e foi letal. Em troca de passes envolvente, Caio Alexandre desmontou as linhas adversárias e Yago Pikachu deixou o time da casa em vantagem.

O Botafogo aumentou a pressão após o golpe e deixou tudo igual com um peixinho contra. A defesa do Fortaleza ia se segurando até que Tiquinho escorou de cabeça para o meio da área e Brítez se complicou: sozinho, o zagueiro deu um mergulho para mandar para escanteio, só que acabou estufando a própria rede. O goleiro João Ricardo ficou sem reação diante do fogo amigo.

O vice-líder teve a chance de virar, mas parou na trave e levou o segundo - além de ter perdido Marçal, lesionado. Depois que Adryelson não conseguiu uma oportunidade à queima-roupa, Calebe deu a sua segunda assistência da noite e o Fortaleza voltou a ficar na frente - com Guilherme acertando um peixinho no gol certo.

A intensidade despencou após o intervalo, mas os cariocas conseguiram arrancar o empate. Ficando atrás no placar durante a maior parte do jogo, o pontinho conquistado fora de casa teve um gosto agridoce, embora não fosse o cenário perfeito para os visitantes.

GOLS E DESTAQUES

Por muito pouco. Aos 3 minutos, Tiquinho sofreu uma falta na entrada da área e Eduardo foi para a cobrança. A batida fez curva por fora da barreira e João Ricardo ficou só olhando, mas a bola pegou na rede pelo lado de fora.

1x0. Aos 7min, após cobrança de lateral pela esquerda, Caio Alexandre tirou um passe da cartola entre dois marcadores. Calebe recebeu sozinho na ponta da área e cruzou rasteiro. Pikachu, no segundo pau, só teve o trabalho de desviar para estufar a rede. O VAR traçou as linhas para confirmar a posição legal de Calebe e validou o tento.

1x1. Aos 20min, Victor Sá foi lançado na linha de fundo, pelo lado esquerdo, tabelou com Marçal atrás e cruzou com efeito. Tiquinho ganhou por cima, escorou de cabeça para o meio da área. Brítez tentou cortar, mas "incorporou" o centroavante para, de peixinho, desviar contra o próprio gol e empatar a partida.

Quase o segundo. Aos 31min, Eduardo cobrou falta para a área e Adryelson apareceu no meio de dois, mas desviou com o corpo. A bola pegou na trave, voltou nas costas do zagueiro botafoguense e João Ricardo fez a defesa. O goleiro repôs a bola e Titi lançou Pikachu na velocidade, mas a defesa conseguiu se recompor e afastou.

2x1. Aos 41min, Calebe partiu para cima da marcação pelo lado direito, puxou para a direita e cruzou. A bola atravessou a área e Guilherme apareceu livre para mergulhar e, de cabeça, marcar o segundo do time da casa.

2x2. Aos 33min do segundo tempo, Tchê Tchê cobrou escanteio pela direita, Danilo Barbosa venceu pelo alto e cabeceou firme para deixar tudo igual novamente.

Ficha técnica

Fortaleza 2 x 2 Botafogo

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre (Lucas Sasha) e Calebe (Pochettino); Pikachu, Guilherme e Lucero (Galhardo). T.: Juan Pablo Vojvoda

BOTAFOGO

Lucas Perri; Di Plácido (Gabriel Pires); Adryelson, Cuesta e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Luis Henrique), Victor Sá e Tiquinho Soares (Diego Costa). T.: Tiago Nunes

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Juiz: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Thiaggo Americano Labes

VAR: Rodolpho Roski Marques

Cartões amarelos: Júnior Santos, Hugo

Gols: Pikachu, aos 7min, e Guilherme, aos 41min do primeiro tempo (Fortaleza; Brítez (contra), aos 20min do primeiro tempo, e Danilo Barbosa, aos 33min do segundo tempo (Botaogo)