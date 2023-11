SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo não depende mais apenas de suas forças para conquistar o Campeonato Brasileiro. Em duelo atrasado da 29ª rodada, o time carioca apenas empatou com o Fortaleza nesta quinta-feira (23), por 2 a 2, e não conseguiu recuperar a primeira posição da tabela.

Com o resultado, a equipe da estrela solitária soma agora 61 pontos, um a menos do que o líder Palmeiras, ambos com 34 partidas disputadas, o mesmo número que a maioria dos times da competição.

Na última rodada, o time alviverde assumiu a ponta da tabela ao vencer o Internacional, 3 a 0, enquanto o Botafogo empatou com o Red Bull Bragantino, por 2 a 2.

O jogo com o time de Bragança Paulista foi o sexto seguido sem vitória dos botafoguenses, com quatro derrotas e dois empates. A sequência negativa fez o clube trocar de treinador. Tiago Nunes chegou para assumir a vaga de Lúcio Flávio, demitido após a série que tirou a equipe da liderança.

A mudança, porém, ainda não surtiu o efeito esperado. No Ceará, o Fortaleza chegou a ficar na frente do placar por duas vezes, com gols de Yago Pikachu e Guilherme. O Botafogo conseguiu evitar uma derrota contando com um gol contra, anotado por Emanuel, e outro por Danilo Barbosa.

Na próxima rodada, o time carioca vai enfrentar o Santos, no domingo (26), no Nilton Santos. O Fortaleza terá pela frente o Palmeiras, também no domingo, no Castelão.